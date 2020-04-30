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Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) koronavirüsle mücadele ederken hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının çocuklarına ömür boyu eğitim desteği için 'TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'nu hayata geçirdi.
 30 Nisan 2020 09:07
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Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) koronavirüsle mücadele ederken hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının çocuklarına ömür boyu eğitim desteği için 'TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'nu hayata geçirdi.

TEV'in çağdaş Türkiye idealine olan tutkusuyla 53 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiğini belirten TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi:

"Bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için hızlıca harekete geçtik ve korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek sloganıyla TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'nu hayata geçirdik. Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara eğitim hayatları boyunca destek olma hedefi ile yola çıktık. Fon ile eğitim hayatları boyunca bu burstan yararlanacak çocukların ilk yıl için tek şartı eğitime devam zorunluluğu. Ayrıca bu eğitim fonunu geliştirerek salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz."
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