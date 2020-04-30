Kumar oynayan eşlerini ihbar ettiler: 28 bin 350 lira ceza
|30 Nisan 2020 09:33
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı.
Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi.
Corona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
TOPLAM 28 BİN 350 LİRA
Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye corona virüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
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