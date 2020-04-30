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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 30 Nisan 2020 09:53
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,96306,9640
Avro7,56107,5620
Sterlin8,68008,7230
ANKARA
ABD Doları6,95207,0020
Avro7,52507,5750
Sterlin8,63008,7800
Anadolu Ajansı
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