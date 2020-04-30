Kızılay: Kan stokları 30 bine kadar düştü, stokların artırılması gerek

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık,

"Normalde günlük 5 bin ünite kan toplarız ama şu an 2 bin - 2 bin 500 gibi kan topluyoruz. Yurttaşların kan bulma sorunu yaşamaması için Kızılay'ın stoklarının artırılması gerek"

dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, koronavirüs döneminde uçuşların kısıtlanmasının da kendilerini etkilediğini anlatan Kınık,

"Özellikle THY her gün bizim kanlarımızı taşırdı. Onlar kesilince bu şehirler arası dayanışma da ortadan kalktı"

diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağında bağışçılarının kendilerine Kızılay'dan gelen SMS'i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebileceğini kaydeden Kınık

"Bu bir milli dayanışmadır. Kızılay mobil TIR'lar ve otobüslerle şehir meydanlarında kan almaya devam ediyor. Kızılay'ın kanver.org sitesi üzerinden vatandaşlarımız randevu da alabilirler ve gittiklerinde beklemeden işlemleri yapılabilir"

bilgisini paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle yurttaşların kan bağışına ilişkin kaygılarının olduğunu anlatan Kınık,

"Bu kaygılar yersiz. Hastalığın kan yoluyla bulaşmadığını, damlacık yolu enfeksiyonuyla bulaştığını biliyoruz. Kan vermenin herhangi bir şekilde korona bulaşması gibi olumsuz bir etkisi yok"

ifadesini kullandı.

Kınık, sosyal medya üzerinden immün plazma aranmaması uyarısında bulundu.