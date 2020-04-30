Muş'ta bir köy karantinaya alındı

PİYASALARDA SON DURUM ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından dolar/TL, yeni güne 6,95 seviyelerinde başladı. Fed Başkanı Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefimize ulaşma yolunda olduğumuza emin olana kadar faiz oranlarını bu seviyede tutmayı umuyoruz" dedi. (HABERE GİT) Euro/TL ise 7,55 seviyelerinde yer alıyor. Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 383 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.512 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.713,19 dolar seviyesinde bulunuyor.