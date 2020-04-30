Türkiye ABD'ye bir yardım uçağı daha gönderiyor
|30 Nisan 2020 10:04
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Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye yardımı devam ediyor. Tıbbi yardımlar ABD'ye gönderilmek üzere askeri uçağa yükleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, salı günü ABD'ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.
Yardımları ulaştıran kargo uçağı dönüş yolundayken ikinci yardım uçağının hazırlıklarına başlandı.
Yine tıbbi malzemelerden oluşan yardımlar ABD'ye gönderilmek üzere uçağa yükleniyor.
Öte yandan Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan ABD'ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.
ABD'DEN TEŞEKKÜR
İlk yardımın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Hutchison da Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etmişti.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye ulaştırılmak üzere TSK'ya ait uçağımızla Ankara'dan yola çıktı. pic.twitter.com/wpcuhkEbN7T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
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