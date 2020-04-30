Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısını açıkladı
|30 Nisan 2020 10:11
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde başvuru sayısının 1 haftada 451 bine ulaştığını bildirdi.
Albayrak, projedeki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Projeye yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.
İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek.
Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.
1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 30, 2020
Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.@1milyonistihdam pic.twitter.com/a1lNp0bnM3
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