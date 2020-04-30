Özkan Uğur'dan sağlık durumu açıklaması
İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
|30 Nisan 2020 10:35
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Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan müzisyen Özkan Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Uğur şunları söyledi.
"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.
Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."
66 yaşındaki Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.
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