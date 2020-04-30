Konya'da bir hayırsever, marketin veresiye defterindeki borçları ödedi
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir hayırsever, marketin veresiye defterindeki yaklaşık 13 bin liralık borcu kapattı.
|30 Nisan 2020 10:19
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Konya'nın Bozkır ilçesinde bir hayırsever, marketin veresiye defterindeki yaklaşık 13 bin liralık borcu kapattı.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren marketin sahibi Faruk Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ismini vermek istemeyen bir hayırsever vatandaşın veresiye defterindeki yaklaşık 13 bin liralık borcu ödediğini söyledi.
Bu tür şeyleri daha önce televizyon haberlerinde gördüklerini anlatan Tosun, "Haberlerde Robin Hood'dan bahsediliyordu. Bizde de öyle oldu, Bozkırlı bir hayırsever geldi ve veresiye defterini satın aldı, gitti. Bu ramazan gününde ve yaşadığımız olumsuz koronavirüs günlerinde yapmış olduğu yardımlardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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