Benzine bu gece zam geliyor
Akaryakıt sektörü kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılması bekleniyor
|30 Nisan 2020 10:47
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Corona virüsü salgını petrol fiyatlarında büyük düşüş ve dalgalanmaya neden olurken, akaryakıt fiyatları da neredeyse her gün değişiyor.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Zam pompa fiyatına yansıyacak.
Motorinde ise bugün zam beklentisi yok.
Zam gelmesi durumunda bir litre benzinin fiyatı İstanbul'da 5,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 5,35 TL'den satılacak.
Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arsında farklılık gösterebiliyor.
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