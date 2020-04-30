Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi
|30 Nisan 2020 11:05
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, Mersin'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Diyabet hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşunca tedavi için yaklaşık 15 gün önce kızının yaşadığı Mersin'e gelen Kılıçkını'nın tedavi ayağındaki kapalı damarlar, özel bir hastanede açıldı.
Taburcu edilen ve evinde oksijen tedavisini süren Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, pansuman için hastaneye gitmeye devam edeceğini belirtti.
Kılıçkını, Ordu'da yaşadığını belirterek "Benim bir kızım, damadım ve torunlarımdan başka kimsem yok. Yaşım 77, sağ olsunlar devlet memurları güzel, sıcak ilgi gösterdiler. Allah herkesten razı olsun." dedi.
Kendisine gösterilen ilgiye hem şaşırdığını hem mutlu olduğunu dile getiren Kılıçkını, "Halen evime gelip gittiklerini duydum. Ne güzel bir şey. Demek ki sevilmiş bir insanım ki halen kapımı çalanlar oluyor. Ordu'da kimsem olmadığı için ailemin yanına sığındım. Orada tek başına zor oluyordu." ifadelerini kullandı.
Kılıçkını, İstanbul'da uzun yıllar bir restoranda bulaşıkçılık yaptığını, geçimini emekli aylığıyla sağladığını ifade etti.
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