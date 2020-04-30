1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi

Ordu'da, ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere gösterdiği ilgi ve üslubuyla kısa zamanda sosyal medyada ilgi gören, rahatsızlanınca da Mersin'de hastaneye yatırılan Burhan Kılıçkını'nın tedavisi tamamlandı
 30 Nisan 2020 11:05
Yazdır
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, Mersin'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Diyabet hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşunca tedavi için yaklaşık 15 gün önce kızının yaşadığı Mersin'e gelen Kılıçkını'nın tedavi ayağındaki kapalı damarlar, özel bir hastanede açıldı.

Taburcu edilen ve evinde oksijen tedavisini süren Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, pansuman için hastaneye gitmeye devam edeceğini belirtti.

Kılıçkını, Ordu'da yaşadığını belirterek "Benim bir kızım, damadım ve torunlarımdan başka kimsem yok. Yaşım 77, sağ olsunlar devlet memurları güzel, sıcak ilgi gösterdiler. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Kendisine gösterilen ilgiye hem şaşırdığını hem mutlu olduğunu dile getiren Kılıçkını, "Halen evime gelip gittiklerini duydum. Ne güzel bir şey. Demek ki sevilmiş bir insanım ki halen kapımı çalanlar oluyor. Ordu'da kimsem olmadığı için ailemin yanına sığındım. Orada tek başına zor oluyordu." ifadelerini kullandı.

Kılıçkını, İstanbul'da uzun yıllar bir restoranda bulaşıkçılık yaptığını, geçimini emekli aylığıyla sağladığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem
30 Nisan 2020 12:00		 Eşi ve kendisi virüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı
30 Nisan 2020 11:39
Aşırı deterjan ve dezenfektan kullanımı temiz su kaynaklarını tehdit ediyor
30 Nisan 2020 11:15		 Koronavirüsü yenen başhekim 'immün plazma' bağışçısı oldu
30 Nisan 2020 11:08
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
30 Nisan 2020 10:50		 Konya'da bir hayırsever, marketin veresiye defterindeki borçları ödedi
30 Nisan 2020 10:19
Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu
30 Nisan 2020 09:07		 30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
30 Nisan 2020 08:48
Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü
30 Nisan 2020 08:44		 'Karantina apartmanı' özgürlüğüne kavuştu
30 Nisan 2020 08:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:09 - Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 1 Mayıs mesajı12:05 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi12:03 - Erdoğan talimat verdi, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı gönderilecek12:00 - Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem11:58 - Emeklilerden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi11:51 - Aile ve Çalışma Bakanlığının Kovid-19 sürecinde psikososyal desteği sürüyor11:40 - Zimmetine para geçiren bankacının 12 yıl hapsi istendi11:39 - Eşi ve kendisi virüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı11:30 - Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti11:27 - İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
11:26 - ASELSAN'dan VIP koruma11:26 - Din görevlileri vatandaşa destek için sahada11:25 - MEB bürokratları, Türkiye'deki uzaktan eğitimi yabancı eğitimcilere anlattı11:23 - İÜ, dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüledi11:22 - Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı11:15 - Aşırı deterjan ve dezenfektan kullanımı temiz su kaynaklarını tehdit ediyor11:14 - 'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'11:12 - 'Yolcu taşımada fahiş fiyat uygulamasına son verdik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can sıkıntısı 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 6
en güzel çay 1
eski efsane reklamlar 1
bana kalırsa 1
20'lik diş 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 2
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
koronanın bize öğrettikleri 1
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam