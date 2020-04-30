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ASELSAN'dan VIP koruma

ASELSAN, drone-mini/mikro IHA ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hale getirecek KANGAL Karıştırma/Köreltme Sistemi'nde ilk teslimatı gerçekleştirdi-
 30 Nisan 2020 11:26
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ASELSAN'dan VIP koruma

- ASELSAN, drone-mini/mikro insansız hava aracı (IHA) ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hale getirecek KANGAL Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin teslimatlarına başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan Kangal Drone-Mini/Mikro IHA ve Radyo Frekans Kontrollü El Yapımı Patlayıcı (RFEYP) Karıştırma/Köreltme (Jammer) Sistemi'nin, Aralık 2019'da başarıyla tamamlanan fabrika ve arazi kabul testlerinin ardından ilk teslimatı gerçekleştirdi.

Seri üretime başlanan ve ilk teslimat partisinde yer alan birçok sistem, kullanıcılara verilen eğitim sonrasında üst düzey yetkililerin konvoylarında yer alarak, RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlanmasında ve daha güvenli yolculuk yapılmasında rol oynayacak.

Kangal Karıştırma/ Köreltme Sistemi, konvoyların, VIP araçların RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı ve askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının Drone/Mini IHA'lara karşı korunmasını sağlıyor.

- Kangal tüm iletişimi susturuyor

Sistem, tam kapsama özelliği sayesinde tüm RF bandında telsizlerin, uzaktan kumandaların, cep telefonlarının RFEYP tetik frekanslarına ve drone/mini IHA'ların uzaktan komuta, GNSS,veri/görüntü/video aktarım frekanslarına aktif karıştırma uyguluyor.

Yeni nesil, çok kanallı, kompakt ve birden çok amaca yönelik olarak tasarlanan KANGAL Drone-Mini/Mikro IHA ve RFEYP Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin, İhtar Anti-Drone Sistemi, Modüler Üs Bölgeleri ve benzer projelerde kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

- Türkiye'nin dört bir yanında koruma

Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı tarafından geliştirilen Kangal Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin sözleşme kapsamındaki tüm teslimatlarının kısa sürede tamamlanması ve Türkiye'nin dört bir yanındaki konvoy ve tesislerde kapsamlı bir koruma sağlaması hedefleniyor.

Kangal Araç Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi ailesi, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçların seyri ve duraklaması sırasında olası RFEYP tuzaklarına karşı aktif RF karıştırma/köreltme uygulamasıyla koruma sağlıyor.

Modüler özellikte ve çok bantlı olarak tasarlanan sistem, halihazırda bilinen frekans bantlarının tamamını kullanan olası tehditleri eş zamanlı olarak engelleyebiliyor.

Sistem, farklı tipte araçlara entegre edilebiliyor ve araçtan araca kolaylıkla taşınabiliyor.

Kangal Araç Tipi Jammer, programlamaya yetkili kullanıcı seviyesinde, sahada programlanabiliyor, olası yeni tehditlere karşı uyumlandırılabiliyor. Yeniden programlanabilme özelliğiyle sistem operatöre, öncelikli ve değişen tehditler özelinde yeni karıştırma profilleri/modlar (spektral şekillendirme) oluşturabilme yeteneği sunuyor.
Anadolu Ajansı
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