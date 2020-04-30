1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Din görevlileri vatandaşa destek için sahada

İzmir'de imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve müftülük personelinden oluşan yaklaşık 1300 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan kronik hastalığı bulunanlar, engelliler, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyacını karşılamak için gönüllülük esasıyla hizmet sunuyor
 30 Nisan 2020 11:26
Yazdır
Din görevlileri vatandaşa destek için sahada

- İzmir'de din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar, engelliler, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada fedakarca çalışıyor.

Kent genelinde imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve müftülük personelinden oluşan yaklaşık 1300 kişi, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü destek sunuyor.

Alanda aktif faaliyet yürüten din görevlileri, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıyor, hazırlanan yardım kolilerini, 1000'er liralık sosyal yardımları ve emekli maaşlarını ulaştırıyor.

Din görevlileri, birçok faaliyetin yanı sıra çiftçilerin ağaçlarını buduyor, oluşturulan sosyal marketlerle de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi de etkileyen küresel salgından kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

Bu süreçte 1300'e yakın din görevlisinin Vefa Sosyal Destek Grubu'nda aktif görev aldığını belirten Balkan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yardım faaliyeti için koşturuyor. Bunun dışında çağrı merkezlerinde görev yapan din görevlilerimiz de mevcut ayrıca her görevlimiz görev yaptığı cami bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek gibi cansiparane çalışıyor. Bazı camilerimizde sosyal market de oluşturuldu. Burada çok güzel bir olay var, insanlarımız sadece ihtiyacı olan miktarı alıp gidiyor. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz gibi din görevlilerimiz de bu dönemde alkışı hak eden çalışmalara imza atıyor."

Recep Şükrü Balkan, koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin defniyle ilgili de çok soru aldıklarını belirtti.

Defin işlemini belediyelerin yürüttüğünü aktaran Balkan, "Bu konuda belediye bizden de yardım talep etti. Biz de görevlilerimizin isimlerini kendilerine verdik. İhtiyaç halinde görevlilerimizden istifade ediyorlar. Cenazeler usulüne uygun bir şekilde yıkanıyor ve uygun bir şekilde namazları kılınıp defnediliyor. Burada herhangi bir tereddüde mahal yok." ifadelerini kullandı.

- "Bayram namazını cemaatle kılabilmeyi arzu ediyoruz"

Ramazanda camilerin boş kalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Balkan, vatandaşlara bu süreçte evlerini küçük birer mescide çevirerek aileleriyle cemaat oluşturup teravih namazlarımızı kılmalarını tavsiye etti.

Vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Balkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine 500 koli temizlik malzemesi dağıtımı yaptık. Şu anda 1500 civarında koliyi de dağıtmak için çalışıyoruz. Bu sayı daha da artacaktır. Ramazan sonuna kadar inşallah bu şekilde Diyanet Vakfı eliyle vatandaşlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. Umudumuz inşallah en kısa sürede bu virüsün sona ermesi. Bayram namazını cemaatle kılabilmeyi arzu ediyoruz. İnşallah Rabb'im o günleri bize gösterir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşeği traktöre bağlayıp sürükleyen kişiye 947 lira ceza
29 Nisan 2020 20:41		 Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
28 Nisan 2020 10:19
Pazarda maske polemiği: Bak ben de jandarmayım
25 Nisan 2020 18:34		 Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
25 Nisan 2020 16:26
Mardin'de kırmızı ışıkta geçen otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
24 Nisan 2020 12:02		 Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor
24 Nisan 2020 11:25
Uzmanlardan salgın sürecinde sağlıklı oruç tutmak için öneriler
23 Nisan 2020 10:59		 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti
23 Nisan 2020 09:00
Kumar bağımlıları vazgeçmiyor! 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza
22 Nisan 2020 23:12		 Akademisyen, 23 Nisan'a özel marş besteledi
22 Nisan 2020 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:09 - Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 1 Mayıs mesajı12:05 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi12:03 - Erdoğan talimat verdi, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı gönderilecek12:00 - Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem11:58 - Emeklilerden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi11:51 - Aile ve Çalışma Bakanlığının Kovid-19 sürecinde psikososyal desteği sürüyor11:40 - Zimmetine para geçiren bankacının 12 yıl hapsi istendi11:39 - Eşi ve kendisi virüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı11:30 - Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti11:27 - İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
11:26 - ASELSAN'dan VIP koruma11:26 - Din görevlileri vatandaşa destek için sahada11:25 - MEB bürokratları, Türkiye'deki uzaktan eğitimi yabancı eğitimcilere anlattı11:23 - İÜ, dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüledi11:22 - Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı11:15 - Aşırı deterjan ve dezenfektan kullanımı temiz su kaynaklarını tehdit ediyor11:14 - 'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'11:12 - 'Yolcu taşımada fahiş fiyat uygulamasına son verdik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
geldik evde yoktunuz 3
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 3
ali el hemdan'ın vurulması 3
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
geceye bir şiir bırak 1
eski efsane reklamlar 1
fatih sultan süleyman 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 3
rusya 1
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam