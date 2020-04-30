Din görevlileri vatandaşa destek için sahada

- İzmir'de din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar, engelliler, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada fedakarca çalışıyor.

Kent genelinde imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve müftülük personelinden oluşan yaklaşık 1300 kişi, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü destek sunuyor.

Alanda aktif faaliyet yürüten din görevlileri, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıyor, hazırlanan yardım kolilerini, 1000'er liralık sosyal yardımları ve emekli maaşlarını ulaştırıyor.

Din görevlileri, birçok faaliyetin yanı sıra çiftçilerin ağaçlarını buduyor, oluşturulan sosyal marketlerle de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi de etkileyen küresel salgından kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

Bu süreçte 1300'e yakın din görevlisinin Vefa Sosyal Destek Grubu'nda aktif görev aldığını belirten Balkan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yardım faaliyeti için koşturuyor. Bunun dışında çağrı merkezlerinde görev yapan din görevlilerimiz de mevcut ayrıca her görevlimiz görev yaptığı cami bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek gibi cansiparane çalışıyor. Bazı camilerimizde sosyal market de oluşturuldu. Burada çok güzel bir olay var, insanlarımız sadece ihtiyacı olan miktarı alıp gidiyor. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz gibi din görevlilerimiz de bu dönemde alkışı hak eden çalışmalara imza atıyor."

Recep Şükrü Balkan, koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin defniyle ilgili de çok soru aldıklarını belirtti.

Defin işlemini belediyelerin yürüttüğünü aktaran Balkan, "Bu konuda belediye bizden de yardım talep etti. Biz de görevlilerimizin isimlerini kendilerine verdik. İhtiyaç halinde görevlilerimizden istifade ediyorlar. Cenazeler usulüne uygun bir şekilde yıkanıyor ve uygun bir şekilde namazları kılınıp defnediliyor. Burada herhangi bir tereddüde mahal yok." ifadelerini kullandı.

- "Bayram namazını cemaatle kılabilmeyi arzu ediyoruz"

Ramazanda camilerin boş kalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Balkan, vatandaşlara bu süreçte evlerini küçük birer mescide çevirerek aileleriyle cemaat oluşturup teravih namazlarımızı kılmalarını tavsiye etti.

Vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Balkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine 500 koli temizlik malzemesi dağıtımı yaptık. Şu anda 1500 civarında koliyi de dağıtmak için çalışıyoruz. Bu sayı daha da artacaktır. Ramazan sonuna kadar inşallah bu şekilde Diyanet Vakfı eliyle vatandaşlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. Umudumuz inşallah en kısa sürede bu virüsün sona ermesi. Bayram namazını cemaatle kılabilmeyi arzu ediyoruz. İnşallah Rabb'im o günleri bize gösterir."