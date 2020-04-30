İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi
|30 Nisan 2020 11:27
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı belirtildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/iAqWWuMc2DT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
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