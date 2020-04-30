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'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'

İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu: Pentagon'un görüntülerinde görülen cisim UFO veya uzaylı anlamına gelmiyor. Bu görüntüler kayıt dışı olduğu için askeri casus uydusu olabilir
 30 Nisan 2020 11:14
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'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'

- İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) paylaştığı ve UFO'lara ait olduğu öne sürülen görüntülerdeki cisimlerin askeri casus uydu olabileceğini söyledi.

Esenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pentagon'un 2004 ve 2015'te donanmaya ait uçaklardan çekilmiş ve UFO'lara ait olduğu öne sürülen görüntüleri kamuoyuyla yakın zamanda paylaştığını hatırlattı.

Pentagon tarafından paylaşılan görüntülerde hareketli bir nesnenin olduğunu ve çok hızlı hareket ettiğini belirten Esenoğlu, "Ama görüntülerin çekildiği yerin çevre ve koordinat bilgisi yok. Bu sebeple bunu hareketli nesne olarak tanımlayamıyoruz. Koordinat bilgisi elimizde olsa nesnenin ne olduğunu tanımlardık." diye konuştu.

Esenoğlu, görüntülerde tanımlanamayan cisim bir uzay aracı olsa kendilerinin de kayıtlarda bunu her an görecek imkana sahip olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pentagon'un görüntüleri bize cismin ne olduğunu söylemiyor. Yeterince veri olmamasından dolayı da videoda görünen nesne, şimdilik tanımlanamayan uçan objedir. Pentagon'un görüntülerinde görülen cisim, UFO veya uzaylı anlamına gelmiyor. Bu görüntüler kayıt dışı olduğu için askeri casus uydusu olabilir. Ayrıca videodaki hareketli nesne beyaz parlak iken, zaman zaman siyah renkte görüntüleniyor. Bu da videodaki beyaz parlak çekim fotoğraf karelerinin negatife dönüştürülmüş olabileceğini gösteriyor. Görüntüde nesnenin yuvarlak görüntüsü de bozuluyor. Bu görüntülerin doğal cisim olmadığını düşünüyorum. Bu da insanoğlunun eseri olduğunu bize gösteriyor. Bu UFO gibi bir şey olamaz. Bu görüntülerde görülen şey UFO olsa yer yerinden oynar ve koronavirüs bunun yanında sıfır kalır. Görüntülerdeki UFO olsa insanoğlu üzerinde etkisi çok daha büyük olur."

"UFO" denilince insanların akıllarına hemen "uzaylıların" geldiğini anlatan Esenoğlu, bunun çok yanlış bir algı olduğunu ifade etti.

Esenoğlu, görüntülerin Pentagon tarafından gündemi değiştirme amacıyla paylaşılmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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