Emeklilerden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi
|30 Nisan 2020 11:58
|Yazdır
TÜED'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin toplumun geniş kesimlerini kapsadığı, birinci ve ikinci sosyal destek kapsamında 4,4 milyon aileye 1000 liralık nakdi destek yardımı yapıldığı hatırlatıldı.
Üçüncü destek paketinde e-Devlet üzerinden düşük gelire sahip hanelere 1000 lira ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ocak 2020 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 6,5 artış yapılmıştır. Emekli aylıklarına yapılan artışların hesaplanmasında sigortalılara bağlanan aylıkların işe giriş ve ölüm tarihlerine göre farklılık göstermesi, eşitliği bozan bir uygulamaya dönüşmüştür. Ekim 2008 sonrasında bağlanan emekli aylıklarının düşük kalmasına çözüm olarak, şubat 2019 itibarıyla 1000 lira, nisan 2020 itibarıyla 1500 lira alt sınır ödemeleri getirilmiştir. Bu iyileştirmenin emekli aylığı alanlar bakımından kısmi bir rahatlama getirmiş olmasına rağmen, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bugüne kadar açıklanan üç ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere 1000 lira ödeme yapılmıştır. Gelir ve aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere 1000 lira sosyal destek yapılmalıdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar
28 Nisan 2020 08:33
|Sözleşmeli personel 1000 TL'lik destekten yararlanabilir mi?
26 Nisan 2020 00:04
|Emniyetten, bazı polislerin emeklilik yaşını değiştiren önemli değişiklik
25 Nisan 2020 18:03
|İşsizlik maaşı reddedilene otomatik destek
25 Nisan 2020 10:28
|Mayıs ayı işsizlik ödeneği banka hesaplarına yatacak
23 Nisan 2020 11:36
|Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?
22 Nisan 2020 16:30
|Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?
21 Nisan 2020 00:10
|80 yaşa kadar sigorta
20 Nisan 2020 09:09
|650 bin emekliye zamlı maaş
20 Nisan 2020 08:58
|Nakdi ücret desteği alanlar GSS'li sayılacak
16 Nisan 2020 11:06