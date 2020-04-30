Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem
Elazığ, Sivrice'de saat 11.45'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|30 Nisan 2020 12:00
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Elazığ, Sivrice'de saat 11.45'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Elazığ, Sivricede saat 11.45te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) April 30, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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