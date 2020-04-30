Aile ve Çalışma Bakanlığının Kovid-19 sürecinde psikososyal desteği sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde telefonla psikososyal destek hizmeti sunuyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelliler ve onların bakımlarını üstlenenler, şehit yakınları, gaziler, koruyucu ailelerin yanı sıra yurt dışından gelip karantina altında tutulan, evde olduğu için kendini mutsuz hissedenler Bakanlığın Kovid-19 Psikososyal Destek hizmetinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda, Kovid-19 hastalığının Türkiye'de görüldüğü ilk dönemden bu yana verilmeye başlanan ve sonrasında yoğunlaşan hizmet kapsamında 7-15 Nisan haftasında, ülke genelinde yaklaşık 14 bin kişiye telefonla psikososyal destek hizmeti verildi.

- Psikososyal destek ekipleri nasıl çalışıyor?

Psikososyal destek ekibi psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılardan oluşuyor.

Talep olmasa bile aranarak ihtiyaçları sorulan 65 yaş üstü kişilere moral verilen, ihtiyaç halinde vatandaşların periyodik aralıklarla takibinin yapıldığı psikolojik destek görüşmelerinin süreleri 20-30 dakika arasında değişiyor.

Destek hatları, farklı illerde 08.00'den 17.30'a, 20.00'ye ya da 00.00'a kadar, bazı illerde ise 7 gün 24 saat hizmet sunuyor.

Koronavirüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığı telefon görüşmelerinde, vatandaşlara, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra aile iletişimini güçlendiren ve çocuk gelişimini destekleyen etkinliklerle ilgili rehberlik hizmeti de veriliyor, vatandaşların sorunlarla baş etme becerilerinin geliştirilmesine destek sağlanıyor.