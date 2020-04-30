1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan talimat verdi, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı gönderilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur.
 30 Nisan 2020 12:03
Yazdır
Erdoğan talimat verdi, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı gönderilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.b. malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
30 Nisan 2020 11:27		 Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısını açıkladı
30 Nisan 2020 10:11
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
30 Nisan 2020 09:42		 AVM'lerde kira tartışması
30 Nisan 2020 09:16
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
30 Nisan 2020 08:21		 Salgın süresince aktif çalışanlara psikososyal destek
30 Nisan 2020 07:47
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
30 Nisan 2020 07:35		 Fahrettin Altun, darbe imasına tepki gösterdi
30 Nisan 2020 03:13
Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz
30 Nisan 2020 01:36		 Türkiye bir ülkeye daha tıbbi yardım paketi gönderiyor
30 Nisan 2020 01:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:09 - Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 1 Mayıs mesajı12:05 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi12:03 - Erdoğan talimat verdi, Filistin'e tıbbi malzeme yardımı gönderilecek12:00 - Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem11:58 - Emeklilerden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi11:51 - Aile ve Çalışma Bakanlığının Kovid-19 sürecinde psikososyal desteği sürüyor11:40 - Zimmetine para geçiren bankacının 12 yıl hapsi istendi11:39 - Eşi ve kendisi virüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı11:30 - Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti11:27 - İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
11:26 - ASELSAN'dan VIP koruma11:26 - Din görevlileri vatandaşa destek için sahada11:25 - MEB bürokratları, Türkiye'deki uzaktan eğitimi yabancı eğitimcilere anlattı11:23 - İÜ, dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüledi11:22 - Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı11:15 - Aşırı deterjan ve dezenfektan kullanımı temiz su kaynaklarını tehdit ediyor11:14 - 'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'11:12 - 'Yolcu taşımada fahiş fiyat uygulamasına son verdik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kandil'in düşmesi 2
hoşgörü 4
koronanın bize öğrettikleri 1
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
kadir mısıroğlu 1
ekmek kokusu 3
ali el hemdan'ın vurulması 3
can sıkıntısı 1
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 9
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam