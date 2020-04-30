MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.
|30 Nisan 2020 12:05
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