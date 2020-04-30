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Ocak-Nisan döneminde 8 bin 698 çocuk 'Çevre Müfettişi'oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Ocak 2020'de hayata geçirilen proje kapsamında, "Çevre Müfettişi" olmak için çocukların verilen görevleri yerine getirerek eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor- Bakanlıkça, proje kapsamında düzenlenen etkinliğe evlerinden katılıp, atıklardan kitap ayracı yapan çocuklara çekilişle 10 tablet bilgisayar, 100 oyun seti ve 1000 hikaye kitabı hediye edildi
 30 Nisan 2020 12:59
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Ocak-Nisan döneminde 8 bin 698 çocuk 'Çevre Müfettişi'oldu

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için başlattığı "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında, 8 bin 698 çocuk, Ocak-Nisan döneminde çevre müfettişi oldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Ocak 2020'de hayata geçirilen projeye başvuran çocukların "Çevre Müfettişi" olmak için bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Çocukların bu görevler sayesinde eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda 4 ayda 8 bin 698 çocuk çevre müfettişi olmaya hak kazandı

- Bakanlıktan çevreci çocuklara ödül

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocukların sosyalleşmesi ve kullanılmayan eşyaların dönüştürülmesi amacıyla proje kapsamında sosyal medya üzerinden etkinlikler de düzenliyor.

Son olarak çocuklardan, evde bulunan atık malzemelerden kitap ayracı yapmaları istendi. Çocuklar da yaptığı ayraçları "Çevre Müfettişi Hareketi"nin Instagram'daki "cevremufettisi" hesabından paylaşarak çekilişe katıldı.

Noter huzurunda yapılan çekilişle çocuklara ödül olarak 10 tablet bilgisayar, 100 oyun seti ve 1000 hikaye kitabı hediye edildi.

- Nasıl çevre müfettişi olunur?

Çevre müfettişi olmak isteyen çocukların öncelikle "cevremufettisi.com" sitesine üye olması, ardından başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor.

Ardından "Görev Al" bölümüne giren çocuklar, buradan verilecek görevleri başarıyla yerine getirdiğini gösteren fotoğrafları, yine aynı bölümdeki "Fotoğraf Yükle" bölümü üzerinden siteye gönderiyor ve çevre müfettişi olmaya hak kazanıyor.

Fotoğraflar, Bakanlığa ulaştıktan 24 saat sonra çocuklar, "Çevre Müfettişi" kimlik kartlarını mail adreslerinden indirebiliyor.
Anadolu Ajansı
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