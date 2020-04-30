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Nasreddin Hoca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı

Konya'da Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda, 65 yaş ve üstü vatandaşlara seslenen temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse karşı evde kalmanın önemine dikkati çekiyor
 30 Nisan 2020 12:50
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Nasreddin Hoca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı

Konya'da, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda, 65 yaş ve üstü vatandaşlara seslenen temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine dikkati çekmek için "Evde kal" çağrısı yaptı.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videonun senaryosunu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Mehmet Korkusuz yazdı, videonun kamera çekimleri ve yönetmenliğini Cemal Filiz gerçekleştirdi.

Çekimlerde, temsili Nasreddin Hoca rolünü ise Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri ekibinden Rıdvan Sağlam üstlendi.

Nasreddin Hoca Türbesi, tarih evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Takkasızlar Konağı, Akşehir Gölü gibi Akşehir'in tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda, temsili Nasreddin Hoca, ramazan ayı ile ilgili bir fıkrasını anlatarak, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkmamaları konusunda öğüt verdi.

Videoda, Nasreddin Hoca, Akşehir Gölü'ne yoğurt mayalayarak ramazan ayının bereketli ve sağlıklı geçmesi temennisinde de bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, videoyu 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral vermek, onları evde kalma konusunda motive edebilmek için hazırladıklarını söyledi.

Daha önce de 20 yaş ve altı gençlere yönelik benzer bir video çektiklerini dile getiren Akkaya, "Amacımız, onların evde kalıp sağlıklı kalabilmelerini sağlamaktır. Unutmamalıyız ki, koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için ülkemizin geleceği için #EvdeKalAkşehir #EvdeKalTurkiye demeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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