1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan öğrencilere EBA'da 'Teneffüs Zamanı'na davet

Milli Eğitim Bakanlığınca, dersler, sınava hazırlık gibi içeriklere sahip EBA platformuna "Teneffüs Zamanı" etkinlikleri eklendi
 30 Nisan 2020 13:02
Yazdır
Bakan Selçuk'tan öğrencilere EBA'da 'Teneffüs Zamanı'na davet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri, EBA platformuna yeni eklenen "Teneffüs Zamanı" etkinliklerine davet etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak eğitim platformları arasında küresel ölçekte önemli bir yer edinen "eba.gov.tr", kullanıcılarına sunduğu içeriği zenginleştirmeye devam ediyor.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan "eba.gov.tr", dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine "Teneffüs Zamanı"nı da ekledi.

EBA platformunun ana sayfasında "Teneffüs Zamanı" başlığında üç uygulama öğrencilerin beğenisine sunuldu. İlki zeka geliştirme oyunu "GriCeviz", ikincisi zengin bir kütüphaneye kapı açan "Sen Yeter ki Okumak İste" bölümü. Üçüncü bölümde ise evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeler bulunuyor.

- Verimli ve eğlenceli vakit geçirme imkanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, EBA platformundaki yeniliklerin öğrencilerin keyifli vakit geçirmesine ve yepyeni bilgiler öğrenmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Selçuk, "Hepimizin teneffüslere, derin nefeslere ihtiyacı var. Üstelik teneffüs sürelerini uzatırken de söylemiştik: Tüm zamanların en etkili dersi hala teneffüs diye. Sanal teneffüslerimiz de çok kıymetli. Çocuklarımızın o anlarını da verimli ve eğlenerek geçirebilmeleri için onları Teneffüs Zamanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Zeka Geliştiren Mobil Oyun "GriCeviz", öğrencilerin ücretsiz erişiminde

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğrenciler için, Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu GriCeviz mobil uygulamasına EBA üzerinden ücretsiz giriş imkanı sağlandı.

Öğrenciler, uygulamaya giriş için gerekli şifre bilgisini, uygulama içerisinde yer alan "Öğrenciler için EBA" butonu ile açılan "Nasıl Giriş Yapılır?" linkini takip ederek edinebilecekler.

GriCeviz'de, yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri belirleniyor. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz'de her kullanıcının performansı gözlemlenerek yapay zeka desteğiyle öğrenme karakteristikleri çıkarılıyor. Böylece her kullanıcıya özel bir deneyim sunulabiliyor.

Bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat'ten oluşan 6 kategoride, 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyuna, eba.gov.tr adresinden veya EBA mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

- "Sen Yeter ki Okumak İste: Okuma Kitapları"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak yazdığı "İçimdeki Okul Sesleri" kitabının sesli versiyonunun da yer aldığı bu alanda, çocuk kitapları dizisi, dünya klasikleri dizisi gibi çeşitli kategorilerde masal, hikaye, roman, şiir ve diğer türlerde çok sayıda kitap okuyuculara sunuldu.

- Sanal müze turları

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan bugünlerde sanal gezinti uygulamalarıyla farklı illerden müzeleri, ören yerlerini, turistik mekanların sanal turları EBA kullanıcıları için bir araya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli kurumlarca hazırlanmış birçok müze, sanal olarak ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler de yakından incelenip bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor. Sanal turlar, uzaktan eğitim sürecindeki çocuklara eğitici ve eğlenceli zaman geçirme imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB bürokratları, Türkiye'deki uzaktan eğitimi yabancı eğitimcilere anlattı
30 Nisan 2020 11:25		 Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız
30 Nisan 2020 01:07
MEB, idari izin yazısını illere gönderdi
29 Nisan 2020 22:48		 MEB, telafi eğitimlerinde illere özel ulusal model hazırlıyor
29 Nisan 2020 14:47
Hangi meslek lisesi ne üretiyor?
29 Nisan 2020 14:31		 MEB, okullardaki özel hesapların kapatılması ve hazineye gelir kaydedilmesini istedi
29 Nisan 2020 12:00
Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek
29 Nisan 2020 11:05		 MEB'in 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu
28 Nisan 2020 14:17
'EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı'
28 Nisan 2020 11:53		 Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi
27 Nisan 2020 11:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti14:09 - Koronavirüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasına umut oldu14:05 - KDK'dan önemli arazi tazminatı kararı14:00 - Muhtarın hastaları gizlediği mahalledeki pozitif vakalar iyileşiyor13:54 - Meteoroloji uyardı... Bir hafta yoğun yağış etkili olacak13:51 - HSK, acil işler dışında davaları 15 Haziran'a kadar erteledi13:49 - Sağlık kurumları, silah taşıma için rapor vermeyecek13:46 - Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa ne yapmalı?13:39 - Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, koronavirüse rağmen arttı13:38 - MEB, iki faaliyeti daha ek ders kapsamına aldı
13:33 - Sağlık-Sen: Sağlıkçılar poğaça ve sandviç ile besleniyor13:33 - Valilikten cezaevinde koronavirüs açıklaması13:27 - Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:18 - Salgın döneminde aile içi şiddet soruşturmaları arttı13:17 - Fatih Portakal hakkında, 3 yıla kadar hapis istemli iddianame13:15 - Çeyrek altın ne kadar oldu?13:11 - Cinsel istismar suçundan yattığı cezaevinde kendini astı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sultan 2.abdülhamit 1
ekmek kokusu 3
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 8
Sense 8 1
Hayat bir gündür o da bugündür 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
geceye bir şiir bırak 1
şu an çalan şarkı 1
geldik evde yoktunuz 3
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 2
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam