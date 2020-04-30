Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu
|30 Nisan 2020 13:15
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,00
|382,20
|385,80
|386,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.517,00
|2.538,00
|2.542,00
|2.563,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,40
|352,40
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.460,00
|2.480,00
|2.485,00
|2.505,00
|Yarım Ziynet
|1.230,00
|1.240,00
|1.242,00
|1.252,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|621,00
|626,00
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