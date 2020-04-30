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Salgın döneminde aile içi şiddet soruşturmaları arttı

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bu yılın 4 ayında açılan soruşturma sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 15 düştü. Koronavirüs salgını döneminde hırsızlık olaylarında düşüş, aile içi şiddette artış yaşandı
 30 Nisan 2020 13:18
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Salgın döneminde aile içi şiddet soruşturmaları arttı

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi de içeren ilk dört ayda açılan soruşturma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azaldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılında ilk dört ayında 82 bin 203, yıl boyunca da yaklaşık 240 bin yeni soruşturma açıldı.

Koronavirüs salgını dönemini de içeren bu yılın ilk dört ayında ise açılan soruşturma sayısı yaklaşık yüzde 15 azalarak 69 bin 291 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Adliyesi'nde, geçen sene 1-30 Nisan tarihlerinde 18 bin yeni dosya açılırken, söz konusu rakam bu sene 10 bine düştü.

- Hırsızlık olaylarında düşüş, aile içi şiddet vakalarında artış

Koronavirüs salgınında ilk vakanın görülmesinin ardından 11 Mart- 30 Nisan tarihlerinde "hırsızlık" suçundan açılan yeni dosya sayısı 214 oldu. Geçen yılın aynı tarihlerinde aynı suçtan açılan yeni soruşturma sayısı 2 bin 218 idi.

Anadolu Adliyesi'nde, "cinayet" suçlarıyla ilgili açılan soruşturma sayısı geçen yıl 11 Mart-30 Nisan arası 40 iken, bu yılın aynı döneminde 7'ye düştü.

Koronavirüs sürecinde, Anadolu Adliyesi'nde açılan yeni soruşturmalarda en çok görülen suç 697 dosya ile "aile içi şiddet" oldu.

- Koronavirüs ile ilgili 80 kişiye soruşturma başlatıldı

Kovid-19'un yayılmaya başlamasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda bu konuya ilişkin aralarında sosyal medya üzerinden salgınla ilgili çeşitli paylaşımlar yapanların da bulunduğu 80 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

- Adliye günlük giriş yapanların sayısı binin altına indi

Koronavirüs salgınından önce Anadolu Adalet Sarayı'na günde yaklaşık 35 bin ziyaretçi girerken bu sayı salgınla beraber azaldı.

Adliyeye günlük giriş yapan avukat ve vatandaş sayısı binin altına düştü.

- Salgınla ilgili sıkı önlemler alındı

Dünyanın en büyük adalet sarayı olan ve günde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği, 406 hakim, 242 Cumhuriyet savcısı ile 4 bin 368 personelin çalıştığı Anadolu Adalet Sarayı'nda, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından rutin temizliğe ek önlemler alındı.

Bu kapsamda, 349 temizlik görevlisi koronavirüs hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen görevlilerce adliyede dezenfekte çalışması başlatıldı.

Adliyedeki 3 bin 700 oda ve 450 tuvaletin günlük yapılan temizlik periyodu sıklaştırılırken, saatte bir yapılan tuvalet temizliği yarım saatte bire, metal yüzey temizlikleri günde 2 kereden 4 kereye çıkarıldı. Adliyedeki belli noktalara dezenfeksiyon cihazları yerleştirildi.
Anadolu Ajansı
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