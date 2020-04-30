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Fatih Portakal hakkında, 3 yıla kadar hapis istemli iddianame

İstanbul başsavcılığı, Fox TV sunucusu Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
 30 Nisan 2020 13:17
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Fatih Portakal hakkında, 3 yıla kadar hapis istemli iddianame

İstanbul başsavcılığı, Fox TV sunucusu Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Portakal'ın attığı bir tweet üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Portakal'ın suç duyurusuna konu olan paylaşımı şöyleydi: "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!"

Başsavcılık, Portakal'ın paylaşımının bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından corona virüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yaptı.

Soruşturma kapsamında Portakal'ın şikayete konu Twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı verildiği de iddianamede belirtildi.
Memurlar.Net
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