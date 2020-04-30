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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 102.223,10 puana yükseldi
 30 Nisan 2020 13:20
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 102.223,10 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 627,77 puan artarak 102.223,10 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 1,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile bilişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.

ECB'nin, bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tahvil alım programında limitleri artırabileceği öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 100.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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