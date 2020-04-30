Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|30 Nisan 2020 13:20
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 102.223,10 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 627,77 puan artarak 102.223,10 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 1,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile bilişim oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
ECB'nin, bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tahvil alım programında limitleri artırabileceği öngörülüyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 100.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Nisan 2020 13:15
|Gram altın 386 lira seviyelerinde
30 Nisan 2020 12:36
|Borsa, güne yükselişle başladı
30 Nisan 2020 10:03
|Gün ortası döviz fiyatları
30 Nisan 2020 09:53
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Nisan 2020 18:21
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
29 Nisan 2020 17:32
|Dövizde gün sonu fiyatları
29 Nisan 2020 17:13
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
29 Nisan 2020 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
29 Nisan 2020 12:48
|Gün ortası döviz fiyatları
29 Nisan 2020 12:17