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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 30 Nisan 2020 13:27
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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.09'da Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Memurlar.Net
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