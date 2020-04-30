Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|30 Nisan 2020 13:27
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muhtarın hastaları gizlediği mahalledeki pozitif vakalar iyileşiyor
30 Nisan 2020 14:00
|Valilikten cezaevinde koronavirüs açıklaması
30 Nisan 2020 13:33
|Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
30 Nisan 2020 02:40
|Karantinadan kaçan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza
29 Nisan 2020 23:00
|'Evde kal' çağrısı İstanbul'un havasına iyi geldi
29 Nisan 2020 19:18
|Belediye piyasanın onda biri fiyatına dezenfektan üretti
29 Nisan 2020 18:59
|Antalya Valisi paylaştı: Burası Van değil, Antalya
29 Nisan 2020 18:56
|Tek koronavirüs vakası olan Tunceli'de ek kararlar alındı
29 Nisan 2020 18:41
|Ankara'da sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
29 Nisan 2020 18:34
|İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü
29 Nisan 2020 18:01