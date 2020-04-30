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Sağlık-Sen: Sağlıkçılar poğaça ve sandviç ile besleniyor

Yetkili sendika Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının beslenme sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti
 30 Nisan 2020 13:33
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Sağlık-Sen: Sağlıkçılar poğaça ve sandviç ile besleniyor

Yetkili sendika Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının beslenme sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Sağlık Sen, Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık çalışanları Covid-19 pandemisi ile mücadele ederken poğaça ve sandviç ile besleniyor. Virüsü evlerine taşımamak için misafirhanelerde kalan cefakar sağlık çalışanlarının dengeli ve sağlıklı beslenme sorununu Cumhurbaşkanı'na ilettik dedi.

Sağlık Sen'in Cumhurbaşkanlığı'na yaptığı yazılı başvuru

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