Valilikten cezaevinde koronavirüs açıklaması
|30 Nisan 2020 13:33
|Yazdır
Van İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van'daki Ceza ve İnfaz Kurumlarının hiçbirinde şimdiye kadar tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.
Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Van M Tipi Cezaevi'nden ceza infaz düzenlemesi ile tahliye edilen Sapo Kaya'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca oturduğu mahalle karantinaya alındı." haberinin yanlış ve hatalı olduğunu belirtti.
Salgınla mücadele kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnfaz Savcılığıyla iş birliği halinde yapılan planlama doğrultusunda kentteki Ceza İnfaz Kurumlarında enfeksiyon kontrol önlemleri ve sosyal izolasyon kurallarıyla ilgili eğitimlerin yapıldığını kaydeden Sünnetçioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ayrıca vardiya değişimleri yapılmadan önce ilimiz F tipi, M tipi, T tipi, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Van Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 yönüyle gerekli taramalar yapılmış diğer Ceza İnfaz Kurumlarımızda plan dahilinde gerekli tarama çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir. İlimiz genelindeki hiçbir Ceza İnfaz Kurumunda halen tespit edilmiş Kovid-19 vakası bulunmamaktadır. İlimiz dışındaki Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olduktan sonra Kovid-19 testi pozitif tespit edilmiş ilimiz hastanelerinde tedavi altına alınmış 2 vaka bulunmaktadır. Ayrıca yapılan kayıt incelemelerinde ilimizde mezkur haberde ismi geçen Sapo Kaya isimli Kovid-19 tespit edilmiş bir hastanın bulunmadığı anlaşılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muhtarın hastaları gizlediği mahalledeki pozitif vakalar iyileşiyor
30 Nisan 2020 14:00
|Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
30 Nisan 2020 13:27
|Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
30 Nisan 2020 02:40
|Karantinadan kaçan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza
29 Nisan 2020 23:00
|'Evde kal' çağrısı İstanbul'un havasına iyi geldi
29 Nisan 2020 19:18
|Belediye piyasanın onda biri fiyatına dezenfektan üretti
29 Nisan 2020 18:59
|Antalya Valisi paylaştı: Burası Van değil, Antalya
29 Nisan 2020 18:56
|Tek koronavirüs vakası olan Tunceli'de ek kararlar alındı
29 Nisan 2020 18:41
|Ankara'da sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
29 Nisan 2020 18:34
|İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü
29 Nisan 2020 18:01