Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, koronavirüse rağmen arttı
|30 Nisan 2020 13:39
|Yazdır
Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ekonomide neden olduğu güven kaybına rağmen 76 milyar dolar arttı. Dünyanın en zengin insanlarının çoğunun başlatılan kampanyalara duyarsız kalması ise dikkat çekti.
Ünlü Amerikan dergisi Forbes'ın yayınladığı Milyarder Listesi'nin 5 Mart 2019 ile 22 Nisan 2020 arasındaki son verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanının serveti, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ekonomide güven kaybı ve işsizliğe neden olmasına rağmen artış gösterdi. Covid-19 salgını kapsamında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik kriz yaşanırken, ülkeler de peş peşe hazırladıkları ekonomik yardım paketleriyle kriz dönemini atlatmak için yoğun çaba harcıyor. Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyalarına dünyanın en zengin insanlarının çoğunun duyarsız kalması ise dikkat çekti.
Covid-19 salgınıyla mücadeleye en çok bağışta bulunan isim 1 milyar dolar ile sosyal medya platformu Twitter'in CEO'su Jack Dorsey oldu. Dorsey, 4 milyar dolarlık servetinin yüzde 25.6'sını kampanyalara bağışlayan en bonkör kişi olarak listede yer aldı. Bill Gates'in son bir yılda 7.1 milyar dolarlık artışla serveti 104 milyar dolara yükselirken serveti en çok artan ikinci isim oldu. Gates ayrıca, 255 milyon dolarla kampanyalara en çok bağışta bulunan ikinci kişi oldu.
Dünyanın en zengin ismi olarak gösterilen Amazon CEO'su Jeff Bezos ise kampanyalara 100 milyon dolar bağışta bulunarak en çok bağışta bulunanlar listesinde 5. sırada yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
30 Nisan 2020 12:36
|'Pentagon'un görüntülerindeki cisimler askeri casus uydu olabilir'
30 Nisan 2020 11:14
|Avrupa 'Covid pasaportu'nu tartışıyor
30 Nisan 2020 07:48
|Umut veren haber: Dünya genelinde 1 milyon kişi iyileşti
30 Nisan 2020 06:45
|Wall Street Journal: ABD'de 100 bin ek ceset torbası satın alındı
30 Nisan 2020 03:07
|DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı şekilde uyardık
29 Nisan 2020 21:03
|KKTC'yi karıştıran paylaşım
29 Nisan 2020 18:30
|Koronavirüs tedbirlerini hafifleten Almanya test sayısını arttıracak
29 Nisan 2020 18:19
|Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası
29 Nisan 2020 15:34
|Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti
29 Nisan 2020 11:26