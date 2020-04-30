MEB, iki faaliyeti daha ek ders kapsamına aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Mart 2020 tarihinde yayımladığı yazıyla, koronavirüsün yaratmış olduğu krizden dolayı, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim uygulamaları, 1 Eylül'e kadar iptal ettiğini, bu nedenle bu tarihe kadarki bu kapsamındaki ek ders ödemeleri yapmayacağını açıklamıştı.

Bakanlık daha sonra meslek dersi öğretmenlerinin yaptığı "planlama ve bakım-onarım görevi" ile "işletmelerde meslek eğitimi" görevlerinin iptal edilmediğini ve bu görevler için ek ders ödemesi yapılacağını söyledi.

İdari izinlere dair 29 Nisan 2020 tarihli yazıda ise bu kez "hizmet içi eğitim" ve "kurul ve komisyon üyeliği" faaliyetlerinin, uygulaması durdurulan faaliyetler arasından çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu bağlamda, "hizmet içi eğitim" ve "kurul ve komisyon üyeliği" faaliyetleri için de ek ders verilecektir.