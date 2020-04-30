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Sağlık kurumları, silah taşıma için rapor vermeyecek

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına verdiği cevabi yazıda, ilgili mevzuatı gereği silah bulundurma ve taşıma ruhsatı için gerekli sağlık kurulu raporlarının ikinci bir talimata kadar verilmeyeceğini belirtti.
 30 Nisan 2020 13:49
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Sağlık kurumları, silah taşıma için rapor vermeyecek

Sağlık Bakanlığı, silah bulundurma ve taşıma ruhsatı almak için sağlık kurulu raporu almak üzere sağlık kurumlarına gidecek kişilerin başvurularının ikinci bir talimata kadar kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ancak ilgili mevzuatı gereği izin verilen ve kamu görevinde bulunanlardan ilk defa alacak kişiler bu uygulamadan muaf olacak.

Diğer taraftan ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin mevcut raporları da ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilecek.

Memurlar.Net - Özel

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