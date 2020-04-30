Mahallede tokalaşmayı ve komşu ziyaretini askıya aldılar
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde yaşayanlar, corona virüs salgını nedeniyle komşu ziyaretleri ile tokalaşmaya ara verdi
|30 Nisan 2020 14:24
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Gaziantep'te İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Yukarıbilenler Mahallesi Muhtarı Şehymus İzgüden, corona virüs salgını nedeniyle mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ortak kararlar aldıklarını söyledi.
Tokalaşma ile komşu ziyaretlerine ara verdiklerini, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması konusunda karar aldıklarını belirten Muhtar İzgüden, "Mahalle olarak kendi karantinamızı sağlamış bulunuyoruz. Mahallemizde, yabancı araç girişleriyle komşu ziyaretlerini erteledik" dedi.
Muhtar İzgüden ayrıca bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını kaydetti.
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