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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
 30 Nisan 2020 14:57
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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53 milyar 952 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 173 milyon dolar azalarak 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan 86 milyar 447 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
06.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165
20.03.202028.30565.14393.448
27.03.202031.32564.08195.406
03.04.202031.30658.24889.554
10.04.202032.87256.04888.920
17.04.2020 33.959 53.952 87.911
24.04.2020 33.786 52.661

86.447

Anadolu Ajansı
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