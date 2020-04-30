1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan 'seyahat izin belgesi' alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar yolculardan istedikleri SGK dökümü ve ikametgah belgesi ile yüksek fiyattan bilet kesiyor.
 30 Nisan 2020 15:07
Yazdır
Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan 'seyahat izin belgesi' alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar yolculardan istedikleri SGK dökümü ve ikametgah belgesi ile yüksek fiyattan bilet kesiyor. Yolcular, daha gidecekleri yere varmadan polis tarafından çevriliyorlar. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi yolcuların izin belgesi olmadan nasıl yola çıktıklarını 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giderek araştırdı.

SAHTE BELGE PAZARLIĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor. Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

ANKARA BİLETİ 150 LİRA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çıkışında çok sayıda otobüs ise yolcu almak için bekliyor. Otogar çıkışında DHA muhabirinin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirimize bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi. Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabirimizi otogarda bir firmaya yönlendirdi. Muhabirimizin otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere muhabirimiz 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi. Oradaki görevlinin istediği SGK ve ikematgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak kendisine verdi. Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de "herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli" dedi.

YOLCU TOPLARKEN DURDURULDU

DHA muhabiri, izni bulunmayan diğer yolcularla birlikte 20 kişilik servis aracına bindi. Belirli noktalarda yolcu alarak Ankara'ya gidecek olan servis aracı, hareket ettikten sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ve Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan baskınla servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Ayrıca bu kişiler hakkında TCK'nın 195. maddesine göre de soruşturma başlatıldı. Servis aracında Adapazarı'nda ikameti bulunan ve cezaevinden tahliye edilen bir kişinin olduğu belirlendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşini tornavidayla yaralayan zanlı parkta uyurken yakalandı
30 Nisan 2020 15:49		 Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti
30 Nisan 2020 14:12
Cinsel istismar suçundan yattığı cezaevinde kendini astı
30 Nisan 2020 13:11		 Altun'un ikamet adresi ve fotoğrafının paylaşan gazeteciler ifadeye geldi
30 Nisan 2020 13:00
Zimmetine para geçiren bankacının 12 yıl hapsi istendi
30 Nisan 2020 11:40		 Miras yüzünden babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
30 Nisan 2020 09:37
Kumar oynayan eşlerini ihbar ettiler: 28 bin 350 lira ceza
30 Nisan 2020 09:33		 Küçük çocuk yanan araçtan son anda kurtarıldı
30 Nisan 2020 08:46
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı
30 Nisan 2020 07:31		 Şırnak'ta polise mukavemet gösteren 4 kişiye gözaltı
29 Nisan 2020 22:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:02 - Küresel salgın, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiledi15:51 - Yargıtay da duruşma ve müzakereleri erteledi15:49 - Eşini tornavidayla yaralayan zanlı parkta uyurken yakalandı15:44 - 85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı15:36 - İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi15:24 - Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' heyecanı15:20 - Ekonomistler nisan ayı enflasyonu için ne dedi?15:19 - MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı15:16 - 'Koronavirüs Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' kuruldu15:14 - MB: Kredi piyasasındaki gelişmeler yakından izlenecek
15:11 - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini paylaştı15:07 - Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı15:07 - Tapu birimlerinde, Covid-19 dolaysıyla yeni tedbirler alındı15:02 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi15:00 - AK Partili Çelik: Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır14:57 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:48 - Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu14:41 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Bakan Selçuk'tan öğrencilere EBA'da 'Teneffüs Zamanı'na davet
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
geldik evde yoktunuz 3
en güzel çay 1
Hayat bir gündür o da bugündür 4
Hz.Muhammed 4
ekmek kokusu 3
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
sultan 2.abdülhamit 1
hoşgörü 2
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam