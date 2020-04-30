Tapu birimlerinde, Covid-19 dolaysıyla yeni tedbirler alındı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, randevusuz işlem yapmayacağını duyurdu. Genel Müdürlükten gönderilen yazıda manuel olarak yapılan başvuruların kabul edilmemesi, randevusuz işlem yapılmaması istendi.

Sadece resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri doğrudan karşılanacak.

Tapu işlemlerine yönelik akdin, müdürlük dışında alınması talepleri karşılanmayacak.

65 yaş ve üstü ile 01.01.2000 ila 01.01.2002 doğumluların bizzat veya başkaları adına vekil, temsilci sıfatı ile yapacağı işlem talepleri de karşılanmayacak.

Ayrıca, Vatandaş, avukat, gayrimenkul değerleme uzmanı vb. kişilerin müdürlüklerden fiziksel bilgi ve belge talepleri karşılanmayarak; bu yöndeki talepleri web-tapuya yönlendirilecek,

İŞTE RESMİ YAZI