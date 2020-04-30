MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı
MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı
|30 Nisan 2020 15:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürü yer değiştirme kılavuzunu yayımladığını duyurdu
Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, yer değiştirme işlemleri tamamlanan şube müdürlerinin ayrılma ve başlama işlemlerine ilişkin olarak gerek görülmesi halinde ayrıca bir açıklama yapılacağı belirtildi.
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