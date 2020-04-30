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MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı

MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı
 30 Nisan 2020 15:19
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MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürü yer değiştirme kılavuzunu yayımladığını duyurdu

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, yer değiştirme işlemleri tamamlanan şube müdürlerinin ayrılma ve başlama işlemlerine ilişkin olarak gerek görülmesi halinde ayrıca bir açıklama yapılacağı belirtildi.
Memurlar.Net
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