1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay da duruşma ve müzakereleri erteledi

Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran, müzakerelerin ise 31 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verdi.
 30 Nisan 2020 15:51
Yazdır
Yargıtay da duruşma ve müzakereleri erteledi

Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran, müzakerelerin ise 31 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verdi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan'a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran'a uzatılması nedeniyle Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni kararlar aldı.

Buna göre, hukuk ve ceza dairelerindeki tüm duruşmalar 15 Haziran, müzakereler ise 31 Mayıs'a kadar ertelenecek.

Esnek çalışma kapsamında Yargıtaydaki tetkik hakimleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) imkanlarından faydalanarak evden çalışabilecek.

Eşi sağlık personeli olan hakim ve savcılar ile Yargıtay personelinin çalışma şartları iş ve kadro durumlarına göre değerlendirilecek.

İnfaz düzenlemesine yönelik kanunla ilgili işler yönünden gerekli tedbirler alınacak. Kurul ve daireler ile kalemlerin çalışmasında yeterli personel görevlendirilecek, tüm sağlık önlemleri yerine getirilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
28 Nisan 2020 21:23		 Yargıtay'dan Eren Erdem kararı
25 Nisan 2020 09:51
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
24 Nisan 2020 06:40		 Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
24 Nisan 2020 00:03
Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde 'bilinçli taksir'e hükmetti
23 Nisan 2020 11:40		 Garson, 2 liralık sütlacı yedi, tazminatsız kovuldu
22 Nisan 2020 10:50
Yargıtay 'korkak' sözü hakaret değildir
21 Nisan 2020 11:09		 'Eşi eve giremesin' diye kapı kilidini değiştirene kötü haber
18 Nisan 2020 12:53
Yargıtay'da müzakereler yeniden ertelendi
17 Nisan 2020 15:11		 Banyosu alt komşuya akan ve tamirini yaptırmayan, tazminat ödeyecek
17 Nisan 2020 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:02 - Küresel salgın, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiledi15:51 - Yargıtay da duruşma ve müzakereleri erteledi15:49 - Eşini tornavidayla yaralayan zanlı parkta uyurken yakalandı15:44 - 85 yaşındaki vatandaş bankaya giderken polise yakalandı15:36 - İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi15:24 - Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' heyecanı15:20 - Ekonomistler nisan ayı enflasyonu için ne dedi?15:19 - MEB, şube müdürü rotasyon kılavuzunu yayımladı15:16 - 'Koronavirüs Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' kuruldu15:14 - MB: Kredi piyasasındaki gelişmeler yakından izlenecek
15:11 - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini paylaştı15:07 - Otogarda 'sahte seyahat belgesi' pazarlığı15:07 - Tapu birimlerinde, Covid-19 dolaysıyla yeni tedbirler alındı15:02 - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi15:00 - AK Partili Çelik: Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır14:57 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:48 - Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu14:41 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Bakan Selçuk'tan öğrencilere EBA'da 'Teneffüs Zamanı'na davet
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
şu an çalan şarkı 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
ali el hemdan'ın vurulması 3
sultan 2.abdülhamit 1
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
hoşgörü 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 1
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam