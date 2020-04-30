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WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek

Hindistan'da yeni özelliği için girişimlerini hızlandıran WhatsApp kullanıcılarına kredi vermesine imkan tanıyacak özelliği denemeye hazırlanıyor
 30 Nisan 2020 16:15
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WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer oldukça ilginç bir özellik ile gündemde.

2 yıl önce Hindistan'da mobil ödeme özelliğini test eden WhatsApp bu proje kapsamında ülkede yeni bir başvuru gerçekleştirdi.

TechCrunch'ta yer alan habere göre WhatsApp kullanıcılarına kredi verebilmesine imkan tanıyan özelliği denemeye hazırlanıyor.

Zira WhastApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu özellik için Hindistan'daki yetkililere gerekli başvuruları yapmış durumda.

Henüz fizibilite aşamasında olduğu belirtilen projenin hayata geçmesi durumunda ilk olarak Hindistan'da kullanıma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak WhatsApp'ı mobil kredi verme özelliğinden kimlerin hangi koşullarda yararlanabileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aynı habere göre WhatsApp söz konusu projeye Nisan ayının ilk günlerinde başladı.
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