1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kars'ta PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi

İçişleri Bakanlığı: Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi
 30 Nisan 2020 17:12
Yazdır
Kars'ta PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Teröristlerle, 3 M-16, bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, bir Bixi, bir Dragunov (kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır. Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars'ın Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir."

- "Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars'ta yapılan operasyonu değerlendirdi.

Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe Grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı, avukat eşiyle verdiği savunmayı inkar etti
30 Nisan 2020 17:49		 Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 102 kilogram esrar ile mühimmat bulundu
30 Nisan 2020 12:09
MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2020 12:05		 PKK'dan en üst düzeyde itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor
30 Nisan 2020 08:56
PKK'nın Afrin'de düzenlediği hain saldırının detayları ortaya çıktı
30 Nisan 2020 07:46		 Bayraktar SİHA'nın, Hafter hedeflerine yönelik harekat görüntüleri
30 Nisan 2020 03:34
Erdoğan, polisin kazara vurduğu gencin babasına taziyelerini iletti
29 Nisan 2020 17:34		 Kağızman'da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
29 Nisan 2020 17:25
Kırmızı listedeki kadın terörist, kanserden ölmüş
29 Nisan 2020 16:53		 FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası
29 Nisan 2020 14:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Bakan Selçuk: Salgın, görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu17:44 - '15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye virüs bulaştırdı'17:35 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:32 - Koronavirüsü yenen sağlıkçılar görevlerine geri dönüyor17:29 - İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak17:21 - Kanserle savaşan polis memuru virüsten hayatını kaybetti17:12 - Kars'ta PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi17:11 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Bu ilçeye girişler, haftada bir gün jandarma kontrolünde yapılıyor16:57 - Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanları
16:52 - Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü16:49 - CHP'li belediyelerden koronavirüsle mücadele için ortak deklarasyon16:46 - Benzine 16 kuruş zam16:43 - İmmun plazma ile koronayı yenen öğretmen: Evde kalsınlar hayatta kalsınlar16:40 - Bir asırlık Ömer dede koronavirüsü yendi16:33 - Mastercard ve BiTaksi, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak16:29 - Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama16:15 - WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel çay 1
Gündemi sözlükten takip etmek 3
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 7
geceye bir şiir bırak 3
sultan 2.abdülhamit 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
ekmek kokusu 3
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
hoşgörü 1
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam