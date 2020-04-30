1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mastercard ve BiTaksi, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

Kampanya kapsamında, İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek
 30 Nisan 2020 16:33
Yazdır
Mastercard ve BiTaksi, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

Mastercard ve BiTaksi iş birliğiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, ev-hastane arasındaki yolculuklarını ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Mastercard ve BiTaksi ortak açıklamasına göre, iki şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak için bir araya geldi.

Proje kapsamında, İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen toplam 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İş birliği kapsamında, 4 Mayıs Pazartesi 00.00'dan itibaren başlayacak destek hizmetinden faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden temin edecekleri kodu, BiTaksi uygulaması içinde yer alan "hesabım" alanından "promosyonlarım" sekmesine eklemeleri yeterli olacak.

- Her sağlık çalışanı günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek

Yolculukların belirlenen hastanelerde başlaması ya da bitmesi şartıyla geçerli olan bu hizmetten, proje kapsamındaki hastanelerde görev yapan tüm sağlık görevlileri faydalanabilecek. Kartlı yapılan tüm yolculuklarda geçerli kampanya çerçevesinde, her sağlık çalışanı, günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek.

Mastercard ve BiTaksi iş birliğinde başlatılan sağlık çalışanlarına ulaşım destek hizmeti, İstanbul'da 1.000 ve üzeri sağlık çalışanını bünyesinde barındıran toplam 30 hastanede geçerli olacak.

Mastercard ve BiTaksi iş birliği katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye ve proje kapsamındaki hastane bilgisine "https://www.mastercard.com.tr/tr-tr/Yolunuzacikolsun.html" adresinden ulaşılabiliniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanları
30 Nisan 2020 16:57		 Küresel salgın, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiledi
30 Nisan 2020 16:02
Meteoroloji uyardı... Bir hafta yoğun yağış etkili olacak
30 Nisan 2020 13:54		 Türkiye onu kibarlığıyla tanımıştı, taburcu oldu
30 Nisan 2020 13:06
Salgının ramazana rastlaması insanı dinin özünü aramaya yönlendirdi
30 Nisan 2020 12:53		 Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem
30 Nisan 2020 12:00
Eşi ve kendisi virüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı
30 Nisan 2020 11:39		 Aşırı deterjan ve dezenfektan kullanımı temiz su kaynaklarını tehdit ediyor
30 Nisan 2020 11:15
Koronavirüsü yenen başhekim 'immün plazma' bağışçısı oldu
30 Nisan 2020 11:08		 Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca taburcu edildi
30 Nisan 2020 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Bakan Selçuk: Salgın, görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu17:44 - '15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye virüs bulaştırdı'17:35 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:32 - Koronavirüsü yenen sağlıkçılar görevlerine geri dönüyor17:29 - İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak17:21 - Kanserle savaşan polis memuru virüsten hayatını kaybetti17:12 - Kars'ta PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi17:11 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:08 - Bu ilçeye girişler, haftada bir gün jandarma kontrolünde yapılıyor16:57 - Koronavirüsle mücadelenin görünmez kahramanları
16:52 - Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü16:49 - CHP'li belediyelerden koronavirüsle mücadele için ortak deklarasyon16:46 - Benzine 16 kuruş zam16:43 - İmmun plazma ile koronayı yenen öğretmen: Evde kalsınlar hayatta kalsınlar16:40 - Bir asırlık Ömer dede koronavirüsü yendi16:33 - Mastercard ve BiTaksi, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak16:29 - Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama16:15 - WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
ekmek kokusu 3
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 1
fatih sultan süleyman 1
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 3
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
Hz.Muhammed 4
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 3
ali el hemdan'ın vurulması 3
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam