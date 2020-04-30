Bu ilçeye girişler, haftada bir gün jandarma kontrolünde yapılıyor
|30 Nisan 2020 17:08
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle şehir merkezine girişler, haftada bir gün jandarma kontrolünde yapılıyor.
Korona virüs salgının nedeniyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince halkın sağlığını korumak amacıyla ilçe merkezinde kısıtlamalara giderek tedbirleri üst düzeye çıkartıldı. Kurulun kararı gereği, hafta başında yeni bir karar daha alarak köylerden ilçe merkezine gelişleri bir güne indirdi. Buna göre Perşembe günleri vatandaşların tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehir merkezine giriş yapmalarına izin verilmesini kararlaştırdı. Kurul kararıyla ilçe merkezine girişlerin tek güne indirilmesinin ardından Perşembe günü köylerden şehir merkezine girişler başladı. Tosya-Kastamonu karayolunda 24 saat kontrol sağlayan jandarma ekipleri, köylerden gelen vatandaşların izinlerini kontrol ederek şehir merkezine tarımsal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla girişine izin veriyor.
Vatandaşların izni ile birlikte ikametgahları da kontrol edilerek şartları tutmayanlar şehir merkezine alınmıyor. Yine korona virüs tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan vatandaşlar hakkında işlem yapan ekipler Perşembe günleri hariç köylerden gelen vatandaşların diğer günlerde şehir merkezine girişine izin vermiyor. Şehir girişlerini 24 saat kontrol altında tutan jandarma ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında köylerde de uygulama yaparak tedbirleri elden bırakmıyor. Alınan tedbirlerin uygulanması noktasında Alay Komutanlığından takviye kuvvet olarak gelen 2 komando timi Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına şehir girişleri ve köylerde destek veriyor.
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