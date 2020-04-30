Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|30 Nisan 2020 17:11
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9630
|6,9640
|6,9880
|6,9890
|Avro
|7,5520
|7,5530
|7,5840
|7,5850
|Sterlin
|8,6410
|8,6840
|8,7170
|8,7600
|İsviçre Frangı
|7,1420
|7,1780
|7,1750
|7,2110
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9700
|7,0200
|6,9750
|7,0250
|Avro
|7,5650
|7,6250
|7,5600
|7,6200
|Sterlin
|8,5500
|8,7330
|8,5970
|8,7800
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