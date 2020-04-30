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İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, "Olağanüstü" toplanacak
 30 Nisan 2020 17:29
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İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, "Olağanüstü" toplanacak.

İstanbul Valiliği, İBB Meclisinin olağanüstü toplantısı için yapılan izin başvurusunun uygun bulunduğunu duyurdu.

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için valilikten izin talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu talep, 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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