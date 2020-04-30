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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 liradan işlem gördü
 30 Nisan 2020 17:35
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,00 382,20 382,80 383,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.517,00 2.538,00 2.523,00 2.544,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,40 352,40 349,00 353,00
Lira(Tam) Ziynet 2.460,00 2.480,00 2.465,00 2.485,00
Yarım Ziynet 1.230,00 1.240,00 1.233,00 1.243,00
Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 616,00 621,00
Anadolu Ajansı
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