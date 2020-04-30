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'15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye virüs bulaştırdı'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, 'İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 30'dan fazla kişiye burada hastalık bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum' dedi.
 30 Nisan 2020 17:44
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'15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye virüs bulaştırdı'

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, corona virüsü salgınına karşı filyasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"OLAYIN FİLYASYON TARAFI DİKKATTEN KAÇIYOR"

Corona virüsü salgınına karşı yapılan çalışmaları aktaran Doç. Dr. İskender Gün şunları söyledi:

* Ülkemiz bir bulaşıcı hastalık tehdidi ile karşı karşıya. Corona virüsüyle mücadelede yataklı tedaviler, hastaneler, solunum cihazları kısmı ön plana çıkıyor.

* Burada çok fazla dikkate alınmayan ya da dikkatten kaçan olayın filyasyon tarafı var. Bakan Bey, açıklamalarında taranan ya da test yapılan kişilerden bahsediyor. Peki bu taramayı kim yapıyor? Aslında bunu illerde filyasyon ekipleri yapıyor.

* Şehrimizde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 30'dan fazla filyasyon ekibi var. Filyasyon ne demek? Vaka olarak kabul edilen Covid-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği, temas içinde bulunduğu hastalık etkenini taşıyan diğer kişilerin belirlenmesi, bunların gerekirse karantina altına alınması, eğer hastalık belirtisi gösteriyorsa gerekli tedavilerin yapılması.

'BÜTÜN AKRABALARINI ZİYARET ETMİŞ'

Okulların tatil edilmesiyle çok sayıda kişinin İstanbul'dan Kayseri'ye geldiğini belirten Gün sözlerini şöyle sürdürdü:


* 27 Mart'ta illerden çıkışların yasaklanmasıyla birlikte kısa sürede İstanbul'dan Kayseri'ye seyahatler gerçekleşti. Okullar kapanınca yakınları olanlar Kayseri'ye geldi. Bunun olumsuz sonucu oldu ve bu, filyasyon çalışmaları ile ortaya çıktı.

* İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum.

* Yine haberlere konu olduğu için bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da yine filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktı.

* Bu ekip özellikle hastalık tespit edildikten sonra o hastalığın temas ettiği kişilerin bilgilerine ulaşıp, o kişilerin gerektiğinde evine kadar gidip çalışmaları yürütüyorlar.

DHA
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