5510'a tabi memurun emekliliğe esas derecesi olur mu?
|03 Mayıs 2020 13:05
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SORU: 5510'a tabi, teknik personel olan memurun, 2008 öncesi işçi olarak çalışılan süresi, memurun emeklilik derece ve kademesini değiştirir mi?
CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olarak göreve başlamış olanların, sigortalı veya esnaf olarak geçen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerine dahil edilmemektedir.
Çünkü, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emekli keseneğine esas aylık şeklinde bir intibak işlemi olmaz. 5510 sayılı Kanunda, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda olduğu gibi emekli keseneğine esas aylık tabiri bulunmaz.
5510 sayılı Kanuna tabi memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerine esas alınan matrahları sadece görev aylıkları olur. 5510 sayılı Kanun Madde 81 hükmünde bu durum açıklanmıştır.
5510 sayılı Kanunda, Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde memurun almakta olduğu görev aylığı esas alınır ve prime esas kazançlar esas alınarak kesinti yapılır. Memurun hem memurluk süresi hem işçilik veya esnaflık süresi olsun bir intibak işlemi yapılarak kesintiler belirlenmez.
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