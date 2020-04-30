Virüsle mücadelede umutlandıran gelişme... Haziran'da hazır
|30 Nisan 2020 18:05
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İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.
KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK
AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.
HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK
Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, "AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız" dedi. Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.
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