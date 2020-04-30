1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 101.110,11 puandan tamamladı
 30 Nisan 2020 18:22
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 101.110,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 485,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,59 ile bilişim oldu.

Analistler yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirtti.

Yarın ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Nisan 2020 17:35		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
30 Nisan 2020 17:11
Merkez Bankası rezervleri azaldı
30 Nisan 2020 14:57		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
30 Nisan 2020 13:20
Çeyrek altın ne kadar oldu?
30 Nisan 2020 13:15		 Gram altın 386 lira seviyelerinde
30 Nisan 2020 12:36
Borsa, güne yükselişle başladı
30 Nisan 2020 10:03		 Gün ortası döviz fiyatları
30 Nisan 2020 09:53
Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Nisan 2020 18:21		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
29 Nisan 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:27 - Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden şahıs tutuklandı19:23 - Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı19:19 - Bakanlık açıkladı! O teröristlerden 4'ü gri listede19:15 - Koronavirüs testi negatif çıktı, aynı gün hayatını kaybetti19:11 - 'Otomatik tutuklama' iddialarına yalanlama19:07 - Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi19:03 - Yeni sayılar açıklandı. Virüse yakalananların yarısı iyileşti18:59 - 81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü yendi18:57 - Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu18:53 - Adana'da uçurtma uçurmak ve satmak yasaklandı
18:49 - PKK'dan itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor18:43 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:39 - Boşanmak isteyen karısını tornavidayla yaralayan şahıs tutuklandı18:36 - Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi18:34 - Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmetinin detayları açıklandı18:30 - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor: Kendinizi izole edin18:30 - Türkiye, Filistin'e 15 ton tıbbi yardım gönderiyor18:27 - RTÜK'ten FOX TV, TV8 ve Halk TV'ye ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Bakan Selçuk paylaştı... Öğrenciler için 3 yeni uygulama
Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sultan 2.abdülhamit 1
aamir khan'ın ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardım 7
Sense 8 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 3
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
fatih sultan süleyman 1
en güzel çay 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 1
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 2
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 1
SON İLANLAR
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam